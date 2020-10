Piscis - Miércoles 21 de octubre del 2020: encontrarás más paciencia de la que pensaste ante la crisis

Ahora que todo se ha desenvuelto de manera positiva para ti, estás en un buen punto para ejercer lo mejor que te caracteriza, la paciencia. Si bien no siempre es tu fuerte, hoy será evidente pues la Luna hace que te relajes y te sientas iluminado.

Procurarás ser más consecuente contigo mismo, de pronto las cosas no son tan prósperas como parecen pues ejerces una serie de actividades que te están llevando al límite. Estarás bajo la influencia de Mercurio que hoy más que nunca detiene o genera avances cuando menos lo has pensado.

Pronóstico del día: el tránsito de los signos de Sagitario a Capricornio hace que todo sea mucho más positivo que antes. Elige ser más práctico, no te comprometas en todo pues debes ser mucho más responsable y no terminas algunas cosas por hacer otras que no tienen que ver contigo.