Piscis - Miércoles 19 de agosto de 2020: saldrás de un bache profundo

Por mucho que una persona te haya hecho sentir mal en los últimos días, en un día como hoy recibes un reconocimiento que cambiará tu energía, la vibración está de tu lado, te has sentido en incomodidad por personas que quieren pisotearte.

Pronóstico del día: es muy claro que has recibido una serie de críticas por tus pasos agigantados, no te preocupes en un día como este, pues la carta del juicio se vuelve contra esas personas y a ti te llega la justicia, no por que estés esperando que les deparen malestares, sino por que el karma funciona de ese modo.