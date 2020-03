Piscis - Miércoles 18 de marzo de 2020: das un paso hacia adelante en tus asuntos

Tu ser interno está ahora en un tono altamente receptivo. Este miércoles es un día significativo en el que deberás terminar lo que has estado haciendo durante toda la semana y has pospuesto y postergado.

No permitas que termine el día sin hacerlo porque durante el próximo fin de semana habrá muchas ocupaciones importantes y complicaciones que te mantendrán enfrascado en diferentes tareas y no tendrás tiempo para realizar lo que has pensado.