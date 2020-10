Piscis - Miércoles 14 de octubre del 2020: por fin conocerás lo que significa dominar una habilidad

No olvides ser más consecuente pues probablemente Mercurio ejerza una fuerza de altibajos por encontrarse retrógrado y en Escorpión.

No se acabará para ti la buena energía, pues te encuentras en un momento importante del día para poder hacer que todo se ponga a favor junto con el cosmos. Pareciera incongruente el asunto, pero podrías mantener tu luz y oscuridad vigentes en el día presente.

Por un momento Mercurio ha hecho estragos donde probablemente has pensado que no lograrás una serie de cosas pero ahora mejor que nunca tienes en tus manos las habilidades para realizarlo.

AMOR Te pondrán a prueba para conocer si eres lo suficientemente valiente para enfrentar una relación amorosa, pues probablemente no te has dado el tiempo para recibir el amor nuevamente.

SALUD No siempre es necesario que te sientas fortalecido cuando de pronto haya momentos de altibajos y síntomas referentes a las emociones variadas.

DINERO Y FORTUNA El uno es un buen número para ti, has estado entrando en rachas al alza, por ello se sugiere que mantengas tu dinero en calma, sin gastar.

Pero si podrías invertir de pronto en negocios que te retribuyan en corto tiempo, no te sientas desanimado si no logras que todos los días exista estabilidad para ti. Tienes con mayor probabilidad que antes, un buen número de la suerte para manejar tu fortuna correctamente.

Por fin has logrado la brújula correcta para qué todo se ponga a favor laboral. No has dudado ni dudarás en hacer que todo se ponga mucho más próspero que antes.