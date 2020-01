Piscis – Martes 7 de enero de 2020: Luna en el elemento aire, se activa tu iniciativa

La energía de la Luna en tránsito por el elemento aire te ayudará a detectar los problemas antes que surjan y podrás sacar de tu vida las cosas que molestan. Terminarás lo que no te conviene e iniciarás una relación más creativa y positiva con los demás, tanto desde el punto de vista sentimental como laboral y económico.



Amor

Hay una cuadratura hoy martes entre tu regente Neptuno y la Luna (90 grados de diferencia entre ambos), que puede provocar trastornos de comunicación con tu pareja. Procura ser claro, pero sensible, en tus expresiones. No todos entienden tus palabras, habla despacio y siempre pregunta “¿me he explicado bien, está todo claro y entendido?”.