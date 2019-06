Piscis – Martes 4 de junio de 2019: escucharás revelaciones asombrosas

Este martes la Luna sigue en el elemento aire y pronto estará desplazándose a tu elemento agua, donde coincidirá con el tránsito de Mercurio directo en este día, lo cual imparte ese tono sensible a los piscianos como tú. Hay gentes que suelen ser muy desconsideradas y llegan a molestarte cuando no tienen nada que hacer. Usa tu tacto social, y no dejes que nadie te cause dificultades. Este día es para disfrutarlo con tus seres queridos y nadie tiene que venir a imponerte su compañía si no deseas visitas de ningún tipo. Un cambio inesperado en tu situación laboral te maravillará, no te dejes impresionar por lo que suceda, el agua recuperará su nivel.