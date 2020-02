Piscis – Martes 4 de febrero de 2020: mantendrás tu alegría en todo momento, pase lo que pase

Has entrado en un ciclo de revitalización sentimental, pisciano. No te preocupes por lo que escuches, la gente tiende siempre a exagerarlo todo. Aunque haya trabas o demoras las mismas serán superadas y el resultado será mejor que antes.

Si estás solo, o sola, tu personalidad se envuelve con un tono cautivante que invita a la amistad y el amor y durante estas próximas semanas a medida que se inicie tu ciclo de cumpleaños lo comprobarás con creces y tus expectativas se satisfarán. Nada te desalentará y cuando menos lo esperes tendrás en tus manos las respuestas a todo lo que te has preguntado y que no acababas de entender.

Amor No te dejes influenciar por la negatividad , evita actuar de manera emocional terminando una relación amorosa. Siempre podemos conceder una segunda oportunidad y tu sentido compasivo y empático te ayudará en ese sentido, todos nos equivocamos, no te olvides.

Trabajo Hay buenas noticias para ti, Piscis. Si te encuentras sin trabajo y no has podido aún conseguir empleo en algo similar a lo que estabas haciendo canaliza tu búsqueda en otro sentido. Te darás cuenta que estás capacitado para asumir nuevas responsabilidades que ni siquiera habías pensado y cuando empiece tu ciclo de cumpleaños en unos días se abrirá también un tono de prosperidad laboral en tu horóscopo.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: elevado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: una inspiración súbita que te colocará en el camino correcto.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Piscis: no tomar el debido interés en tus asuntos por estar saltando de un lado a otro.

¿Qué debo evitar?: la dispersión o digresión.

Frase del día: si un día no deseas comer, no lo hagas, nadie muere por dejar de comer un día, pero sí por comer cuando no debe.