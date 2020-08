Piscis - Martes 4 de agosto: carácter, el día es propicio para mantener tu carácter firme

SALUD Hablando precisamente del carácter, al sentirte abandonado (a) sin importar las circunstancias, demuestras que eres un maestro (a) entre más vulnerable te sientes, más te fortalezas, has tenido desafíos de salud, algunos más otros menos, pero siempre persistentes, una buena noticia te regresa un extraordinario estado de ánimo y por consecuencia una mejoría física en todo aspecto.

DINERO Tu dinero se observa en constante movimiento hoy en día, a pesar de que es un rubro material, inmiscuyes los sentimientos en cada aspecto de tu vida, serás capaz de dar las gracias intempestivamente, por alguna razón el día te presenta regalos inesperados económicos y de reconocimientos, atrévete a agradecer todo y por todo, pues lo que en apariencia no tiene sentido, hará que tu economía crezca como la espuma como antes no lo creerías.

TRABAJO Recibes halagos por un extraordinario trabajo, eso se muestra de forma universal, al estar conectado (a) con la Luna en sabiduría, el presente día llegarán palabras y halagos que no todos son precisamente sinceros, quizá dejarás de hacer algunas cosas a nivel laboral que te mantendrán en tristeza haciendo que reconsideres si tomaste las mejores decisiones.

No voltees hacia atrás ni para echar carrera, vas viento en popa a pesar de que sientas que no tienes idea de si estás haciendo lo correcto, y a te has convencido de lo inmenso que ha sido el universo contigo, se grato y aprécialo, fija un punto hacia adelante, así evitarás ver los demonios que te persiguen para obtener tus logros sin hacer nada referente a lo que tú haces.