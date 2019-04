Piscis – Martes 30 de abril de 2019: la Luna en tu signo te revela muchos secretos

Noticiero astrológico: la Luna sigue en tu signo, Piscis, y comienza el tránsito retrógrado de Saturno por Capricornio con lo que ahora además de este gran planeta tendremos a Júpiter y los planetoides Plutón y Ceres en ese tránsito. La vibración numerológica de hoy es el uno, la de los inicios. Tu regente, el planeta Neptuno sigue en tu signo.

El tránsito de la Luna por tu signo todo lo conmociona, te sentirás muy halagado, pisciano. Una invitación se convierte en algo más y se profundizan tus sentimientos hacia quien no pensabas. El amor y la amistad son valores que no todos conocen ni aprecian. Actúa tú, siguiendo tus principios, pero no esperes recompensas ni retribuciones porque si no las recibes te defraudarías.

No olvides que la persona más importante en la vida eres tú, no en sentido egoísta, sino existencial porque si no te amas ni te cuidas no podrías hacerlo a los demás además, por carácter transitivo mientras más bien estás mejor están quienes te rodean.

Saturno retrógrado, se activan tendencias latentes Cargando galería

Amor

Son muy buenas las perspectivas que existen a tu alrededor asociadas con esa persona que te interesa tanto y que te parecía algo lejana o distante. La vida te depara muy gratas sorpresas y los primeros días del mes de mayo, ya a las puertas, te asombrarás de lo que llega a tu camino sentimental.

Salud

Este es tu martes de voluntad. Si te has propuesto hacer algo positivo como dejar de fumar o iniciar una dieta o un programa de ejercicios, no lo dejes para mañana inventando pretextos, y comiénzalos en este instante. No te engañes tú mismo ni juegues con tu salud.

Trabajo

Podrás demostrar tu capacidad laboral de manera efectiva, pero deberás combinar muy bien tu inteligencia con tu sensibilidad para no irte a extremos ya que si solamente te riges por tus impulsos piscianos dirías algo que luego te pesaría.

Dinero y fortuna

Vas a resolver tus problemas económicos pendientes ya que ahora estás en un tono lleno de posibilidades y soluciones. Continúa con tus esfuerzos de la forma en que los has venido haciendo y tendrás mucho éxito en tus asuntos.

Cómo son los niños según su signo zodiacal Cargando galería



Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: elevado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la determinación que tienes para la acción influida por el efecto de la Luna en tu signo.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Piscis: cierto tono de nostalgia u onda triste asociada con el movimiento retrógrado de Saturno este martes.

¿Qué debo evitar?: comprar lo que no necesitas.

Frase del día: hay dos tipos de personas, las que se sienten felices, haciendo felices a los demás, y los que buscan la infelicidad ajena, saber escoger nuestros amigos es vital para salir adelante en la vida.

Ritual para que tu negocio prospere



Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua y también de tierra.

La relación más tensa: evita polémicas con nativos del signo Aries.

Tu compatibilidad actual: es buena la onda de compatibilidad en general, sobre todo con agua que es tu mismo elemento, pero existen problemas con signos de fuego.

Si estás soltero o soltera: guíate por lo que te indica tu corazón en este momento que estás influido por la energía de la Luna en tu signo, y no errarás en el amor.