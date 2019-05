Piscis – Martes 28 de mayo de 2019: tus intuiciones son precisas

Este martes la Luna está en un tránsito que te beneficiará mucho en el plano económico. Sin embargo, estás algo explosivo por la influencia retrógrada de Júpiter asociado a este mismo movimiento lunar en el elemento fuego. Mucho tacto a la hora de la intimidad para no herir a tu pareja con palabras poco afortunadas en esos momentos tan preciosos. Los impulsos que ahora te invaden deben ser contrarrestados con tu sensibilidad. Puedes albergar ciertas preocupaciones sobre tu salud totalmente infundadas. No te dejes impresionar por comentarios de personas hipocondríacas y continúa tu sistema de vida de la manera que lo llevas en la actualidad.

Salud

¿Problemas de salud? No te desalientes y trata de seguir un régimen adecuado. Así te recuperarás, pero no tomes medicinas por tu cuenta sin consultar el médico. Estás en un ciclo delicado, pero con cuidado no habrá problemas.