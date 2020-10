Piscis - Martes 27 de octubre del 2020: un probable cambio de actitud te llenará, selectivamente, de quienes te aprecien

Que no te asombre si de pronto y de manera inesperada algunas personas se alejan de tu vida, pues parece que sin previo aviso se fueron de tu sistema y entiendes que no necesariamente es tu culpa. La regencia de Mercurio haría que reflexiones de manera positiva el hecho, pues no dejes que los apegos te dejen que el éxito se oculte.

Pronóstico del día : el que busca encuentra y no siempre es con mal augurio, si tienes todo para hacer las cosas correctamente, ejércelo como es debido, es lo que con apariencia la Luna tiene para ti en positividad, no lo desaproveches, así estarás más cercano a la prosperidad de lo que piensas.

AMOR Que te hayan dejado huella, no simboliza siempre que se negativa, el sextil entre Plutón y la Luna haría que tomes lo mejor de tus experiencias pasadas, atrayendo lo que corresponda en conciliaciones, con gente que conozcas o no. Aprovecha que lo que se encuentre en el día te de oportunidades de sentirte en calma.



TRABAJO

El trabajo no siempre es tedioso cuando te das cuenta que haces lo que te gusta. Si consideras que no lo estás haciendo, entonces es mejor que cambies cuanto antes. Es lo que la Luna atrae para

ti, pues sin duda ilumina tus talentos, hace que tus habilidades se mantengan en bonanza y no lo contrario. Que no te asuste el cambio tienes a la mano todo para poder realizarlo.