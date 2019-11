Piscis – Martes 26 de noviembre de 2019: no te apresures, lo que buscas llegará antes de lo que esperas

Hoy es el plenilunio, pero también el último día en que tu regente, Neptuno, estará retrógrado en tu signo. Tendrás que enfrentar situaciones nuevas con optimismo y frescura a fin de evitarte complicaciones innecesarias en tu vida sentimental. No hagas caso a comentarios de personas maliciosas y continúa tu ritmo de vida habitual. Este será un fin de semana de alegrías familiares al reunirte con seres queridos que hace tiempo no ves.

Es tiempo de regocijo así que nada de tristezas. Si te sientes angustiado por algo que has escuchado y te está comiendo el mal de los celos no dejes que esas emociones te vayan a estropear la vida y mucho menos ahora que estás a punto de recibir la estupenda energía directa de tu regente Neptuno desde mañana miércoles.



Amor

No te irrites por lo que no puedes resolver porque terminarías complicándote innecesariamente la vida. Entrégate al amor y no permitas que los sentimientos tristes o negativos empañen tu alegría. Dale rienda suelta a tu espontaneidad y deja a un lado la tristeza.