Piscis – Martes 23 de junio de 2020: tu regente retrógrado, vives una ilusión

Hoy se despierta tu mundo interior, el del subconsciente con el impacto de tu regente Neptuno retrógrado en tu signo, se revuelven tus fantasías, tus recuerdos. Todo en tu inconsciente se conmociona, un sueño, revelación o premonición te acercarán al dinero. Sigue esas intuiciones piscianas, pero al mismo tiempo no te adelantes a los acontecimientos pues con tantos planetas retrógrados tiendes a estar algo despistado.

Surgirán situaciones de transformación diferentes que cada día te van acercando a la realización de metas que te habías propuesto, pero que no habías podido conseguir. El amor, el romance, los compromisos serios están a la orden del día.

Amor Durante estos días finales del mes de junio y los próximos de julio tu vida amorosa se envolverá con el tono de la conquista, la revalorización y la alegría porque tendrás noticias de alguien que hace tiempo no veías, pero ¡cuidado! Con tu regente Neptuno, retrógrado en tu signo desde hoy, tiendes a hacerte muchas ilusiones.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: elevado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la alegría interior que te envuelve al comprobar que el amor no se ha ido de tu vida.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Piscis: la irrealidad, debido al tránsito retrógrado de tu regente Neptuno que te pone en un estado anímico inestable.

¿Qué debo evitar?: la pesadumbre, la falta de entusiasmo y apatía.

Frase del día: disipa tus dudas, cuando tengas una idea ponla a funcionar, no temas, así sabrás si era buena, o no.