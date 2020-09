Piscis - Martes 22 de septiembre del 2020: que no te de miedo opinar, podrías cambiar tu rumbo positivamente

AMOR

Has iniciado una etapa de amor propio como pocas veces te sucede, sentirás que te conectas con lo más profundo de tus sentidos para reconocer al amor como una de las vibraciones más altas para ti. No solamente en cuestiones de pareja, sino con todo lo que te rodea, comenzando por tu familia, seguido de tus amigos y terminando con pareja. El orden no altera lo que sientes por cada uno, es un ejemplo de cómo te desenvolverás hoy.

SALUD

En cuestiones de salud, has hecho que todo lo que presientas que no mejora, se acomode para que puedas sentirte en bienestar lo antes posible. Tienes el conocimiento para reconstruirte prácticamente sin ayuda de nadie, debes utilizarlo a tu favor sin excederte. Cuando pienses que no puedes resolver algo, tienes que acudir a un especialista, forzosamente.