Piscis – Martes 21 de julio de 2020: lo insólito se convierte en cotidiano

Desde estos momentos, debes ir preparando las condiciones para que hayas resuelto tus asuntos pendientes y no hayas dejado nada a la casualidad de aquí al fin de año.



Amor

No te exasperes si no te entienden bien porque hoy tus palabras pueden ser tergiversadas así que evita discusiones y argumentos . Nada sacarías en claro del asunto y solamente lograrías enajenar tu relación amorosa. Importante es que no prestes atención a rumores ni te dejes llevar por apariencias confusas.