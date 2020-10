Piscis - Martes 20 de octubre del 2020: escucharás propuestas que podrían ser determinantes en tu cambio de vida

Podría existir un caos en tu mente, sobre todo si no sabes cómo reaccionar hacia algunas personas que se encuentran en caos. Eso es lo que propone Mercurio en su estadía retrógrada, para ello tienes las herramientas suficientes que te hagan negociar, hablar o concordar con quienes sea necesario en el presente día.

Pronóstico del día : Sagitario es el que estaría dándote la fortaleza para que todo se ponga de tu lado. No encuentres justificaciones para dejar de realizar acciones positivas durante el día. Por el contrario, estás en uno de los mejores momentos donde probablemente todo se encuentre a tu favor.

AMOR La Luna se encuentra en trígono con Marte, donde probablemente todo conspire a tu favor, si quieres decir lo que piensas en torno al amor. Acuerdos o equilibrio, es lo que se observa durante el transcurso del día, estarás propenso a ser vulnerable si no te han respondido como quieres, pero para tu mejor fortuna tienes la posibilidad de terminar un buen día sin negatividad.

TRABAJO

Amplias posibilidades para que todo sea mucho más próspero, no olvides mantenerte en sigilo pues algunas personas están solo a la expectativa de tumbar tu rumbo y hacer que claudiques cuanto antes. Si llegaras a detectar lo anterior es porque Mercurio se ha hecho presente en su etapa retrógrada, haciendo que todo se vuelva vulnerable. No te preocupes, bajo tu libre albedrío no habrá nadie que detenga tu camino ascendente.