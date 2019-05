Piscis – Martes 14 de mayo de 2019: estás algo indeciso, un poco inseguro

Noticiero astrológico: la Luna está en Libra con la vibración numerológica del cuatro y una cuadratura de Marte Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Ceres y Plutón están retrógrados. Tu regente, el planeta Neptuno, está en Piscis.

Sé prudente, pisciano, no vayas a cometer alguna indiscreción divulgando un secreto del pasado que no debes revelar. Si mantienes tu presencia de ánimo y no te pones a hablar más de la cuenta no tendrás dificultades de ningún tipo.

Recuerda que la influencia retrógrada de Júpiter y Saturno, pueden ocasionarte trastornos si no actúas de una forma adecuada, sin comprometerte prometiendo lo que no puedes cumplir.

Amor

Aprovecha este entusiasmo y decídete, da el paso esperado, no prolongues más el disfrute de tu dicha. Puedes llegar a esa persona ausente la cual te espera para darte el “sí”, pero si no te comunicas no sabrías nunca lo que realmente podías esperar en ese sentido sentimental.

Salud

Debes concentrarte más en los asuntos de salud y no arrojarlos a un segundo plano como si no fueran importantes. Sin un buen estado físico y mental no podrás hacer nada bien. No descuides tu alimentación, descanso, y sueño.

Trabajo

Puedes haber comenzado un empleo nuevo el cual te tenga algo preocupado si no conoces bien sus mecanismos. No te angusties porque en pocos días los habrás dominado totalmente. Eso siempre sucede cuando hay algo desafiante que realizar.

Dinero y fortuna

Pueden surgir algunos inconvenientes y demoras a la hora de cobrar un dinero atrasado, pero no te exasperes ni irrites porque con esa actitud inmadura no resolverías ningún problema, usa tu inteligencia y obra con más discreción.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: elevado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: un sueño revelador cuyas señales no debes ignorar sino más bien interpretar.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Piscis: dejarlo todo a la improvisación y no planificar anticipadamente lo que debes hacer.

Frase del día: hay quienes se han acostumbrado tanto a mentir que han convertido ya toda su vida en una mentira viva.

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: este martes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua y tambiénde tierra.

La relación más tensa: evita polémicas con nativos del signo Aries.

Tu compatibilidad actual: es buena la onda de compatibilidad aunque existen problemas con signos de fuego.

Si estás soltero o soltera: en esta segunda quincena de mayo que comenzará mañana disfrutarás un tiempo maravilloso junto a esa persona como hacía tiempo no lo disfrutabas.