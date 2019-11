Piscis – Martes 12 de noviembre de 2019: te enterarás de confidencias y secretos

Si estabas preocupado o inquieto por una cuestión familiar hay buenas nuevas para ti ya que a partir de este martes lo que llega a tus oídos te satisfará plenamente, pisciano. Un aviso: hay una cuadratura con Venus así que no digas lo primero que se te ocurra, espera y reflexiona antes de tomar decisiones importantes.



Amor

El sextil de tu regente Neptuno con la Luna y Saturno actúa como un gran maestro, Piscis. No te decepciones por una negativa inicial e insiste, muchas veces detrás de un “no” lo que hay es un “sí” que no se expresa por timidez, temor al rechazo u otros factores. Si esa persona te atrae no te quedes callado. Es tu tiempo de vivir, de disfrutar lo que ahora está llegando a tu vida.