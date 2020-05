Piscis – Martes 12 de mayo de 2020: Un buen amigo te revela muchos secretos

Te sentirás muy halagado, pisciano. Una invitación se convierte en algo más y se profundizan tus sentimientos hacia quien no pensabas. El amor y la amistad son valores que no todos conocen ni aprecian. Actúa tú, siguiendo tus principios, pero no esperes recompensas ni retribuciones porque si no las recibes te defraudarías.