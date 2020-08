Piscis - Martes 11 de agosto: nostalgia y recuerdos, te enteras de noticias fuertes

A pesar de tener un tiempo de no ver a esa persona, enterarse de su muerte será algo significativo y fuerte, pero sólo te recordará que hoy más que nunca debes valorar más a los que tienes.

Pronóstico del día : cuando alguien parte, algo renace, eso dice la carta de la templanza para ti piscis, son caminos que todos cruzamos en algún momento, por lo que se prevé que la unión de la luna, la carta y la energía de tauro, te llenan de fortaleza ante momentos que no puedes controlar como una pérdida.

AMOR Recibes apoyo por parte de tu pareja en un día tan inesperado que avecina nostalgia y quizá alguna pérdida, está dispuesto completamente a sentirte en renovación pero que no te de pena si las emociones te sobrepasan, podría haber sido peor.

Para las personas que no tienen pareja en este momento, es indispensable que sepan que encontrarán ayuda donde menos lo esperaban, esta ayuda precisamente se encuentra en personas en tu entorno que significan grandes amistades, el amor que proviene de ellos te llenará de tranquilidad.

SALUD Las emociones bajas no pueden evitar una sensación de mala salud, pero sin lugar a duda lo que pueda surgir hoy, será cuestión de tiempo para poder recuperar tu energía, tratarás de ingerir alimentos que te llenen de alegría, comida dulce.

DINERO

No te preocupes por lo que no tienes en este momento, se te multiplicará en breve, si sientes la necesidad de ayudar a otros, no lo dudes a pesar de las críticas, siéntete con la libertad de usar tu dinero como prefieres, eres un ser noble y lo demuestras a cada instante.