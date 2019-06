Piscis – Lunes 1 de julio de 2019: las circunstancias te favorecen

Noticiero astrológico: la Luna está en tránsito desde Géminis hasta Cáncer al comenzar el semestre en la vibración dos, la de la pareja, la unión. Hoy lunes el planeta Marte entra en Leo, directo. Los planetas Júpiter, Saturno, Neptuno, que es tu regente, y los planetoides Plutón y Ceres continúan retrógrados.

Debido a los aspectos planetarios que está haciendo tu regente Neptuno, retrógrado, sobre todo con Júpiter –cuadratura-, vas a tener muchos ojos encima de ti y un par de ellos se fijará en muchos detalles de tu persona. El amor te da vueltas en una actividad social.

Actúa con naturalidad, pero al mismo tiempo no descuides tu imagen pública que ahora requiere atención especial por el efluvio que proviene del sextil de tu regente con el planeta Saturno -60 grados de diferencia entre ambos. Algunas personas a tu alrededor son algo inestables emocionalmente y una promesa puede ser incumplida.

Amor

Neptuno está en cuadratura con Júpiter. No te confíes demasiado en lo que te hayan dicho respecto a matrimonio, compromiso serio o en vivir contigo porque hay ciertas situaciones que se escapan a tu control y esta podría ser una de esas. Calma y reflexión antes de decidir.

Salud

Toma medidas y no te extralimitas en tus actividades diarias y así lograrás reponer tus energías y mantener un nivel de salud estupendo esta semana laboral que se está inaugurando hoy. Aunque no te sientas del todo bien, no te des por vencido y continúa esforzándote.

Trabajo

Flexibilízate, pisciano. Si algo no te sale bien en tu trabajo no seas terco ni te empecines en buscar soluciones en el lado equivocado. No te encierres en tus propias decisiones pues ahora con tu regente Neptuno retrógrado y en cuadratura podrían no ser las mejores. Hay situaciones imprevistas que requerirán de tu originalidad y flexibilidad mental para poder resolverlas exitosamente.

Dinero y fortuna

Coloca tu dinero en otro lado si la forma en que lo tienes invertido no está arrojándote los resultados esperados. Si te piden tu firma para un negocio que no esté claro legalmente no cometas el error de involucrarte en ese asunto.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este lunes: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el conocimiento de la naturaleza humana que en estos momentos tienes.

Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Piscis: la evocación de situaciones tristes.

¿Qué debo evitar?: los pensamientos negativos y pesimistas.



Predicción de pareja para hoy lunes

La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua o de tierra.

La relación más tensa: tiende a ser con Acuario y Leo.

Tu compatibilidad actual: en general hay una buena compatibilidad en tu signo pisciano, pero mejor con elementos afines de agua y tierra.

Si estás soltero o soltera: con el inicio del segundo semestre del año verás cómo frente a ti se abren nuevos caminos sentimentales, la elección está en tus manos.





