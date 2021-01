Piscis - Sábado 9 de enero del 2021: un cambio inesperado te daría éxito y bonanzas

Intentas en la medida de lo posible, ser un ser independiente que tenga por su propia cuenta la sartén por el mango. En sí, eres uno de los signos zodiacales con mayor facilidad de ver por sí mismo. Sin embargo, vives en sociedad, no rechaces la ayuda, puedes hacer que tu vida se llene de mayor satisfacción recibiendo lo que otros te ofrecen.

AMOR

Te pondrías como encomienda el poder disfrutar nuevamente de una relación de pareja, quiere decir que a pesar de que ciertas personas no hayan cumplido tus expectativas en este aspecto, no sería impedimento como para no estar abierto en dicho ámbito. Ahora es mejor que te propongas encontrar a tu alma gemela y la Luna menguante te guiaría para ello.