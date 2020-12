Piscis - Sábado 5 de diciembre del 2020: has pasado un trago amargo, ahora disfruta las mieles del éxito

Piscis, posiblemente seas una persona muy sensible, llena a veces más de emociones que de razones. Es decir que de pronto habrías tenido que poner atención a lo que en su momento no quisiste. Evadirías algunas cosas que, con obviedad, te mantendrían en malas energías. Por ello tienes a Leo, que significativamente, te haría sentir mejor al final del día.

Lo importante es que aproveches la regencia de la Luna para que tus emociones no te sobrepasen. Si has generado expectativas, las cumplirías a pesar de no tenerlas al cien. Para ello, encuentra la manera y la oportunidad de salirte de una zona de confort, así vendrían las cosas en mucha mejor regencia que antes.



AMOR

No analices tanto lo que te conviene o no, de entrada, eres una persona intuitiva, dejarías que las cosas se conviertan de buena forma para ti, en una oportunidad y no lo contrario. Si alguien te pregunta por el amor, contéstale como es debido, no antepongas energías negativas pues solo alejarías a las personas. Deja que Leo te guíe con buena voluntad hacia el amor.