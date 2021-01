Piscis - Sábado 30 de enero del 2021: es un buen momento, para compartir lo que has ganado

Quizá hayas arriesgado mucho, pero ha valido la pena. Es un buen momento para que con lo que has ganado, compartas lo que considerarías indispensable con quienes quieres. Es el trígono entre la Luna y Marte el que te hace sentir en mejoría.

Muy buen día para recibir a la Luna menguante, es probable que hayas sentido que todo viene mejor, haces lo que necesitas y no dejas que tu energía se mezcle con malos sentimiento o emociones. Trabajarías mejor que nunca ante lo que te haya amenazado con no avanzar y verías buenos resultados.

Pronóstico del día : ahora que te has sentido más considerado, dejas que todo tenga un sentido nuevo y con un ambiente, que todo tiene una energía renovada.

Quizá es el tránsito de Leo a Virgo, haga lo necesario porque todo se ponga de tu lado a pesar de que en días anteriores no sintieras dicha buena vibración.

AMOR El amor siempre está disponible, de eso no tengas duda, haz lo que consideres propio para vibrar en alto y dejar que todo se vuelva mucho más satisfactorio que nunca. Ahora es una buena idea que persistas sobre querer renovar tu energía y dejar que la Luna menguante te oriente hacia ello.



SALUD

No dejes nada a la mitad, estarías a nada de conquistar lo que te favorece y en ese sentido, sentirte comprometido lleno de prosperidad y con astucia para hacer que tu salud no decaiga de ningún modo. Ahora evitarías que aquello que no vibre bien simplemente se aleje de ti.