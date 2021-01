Piscis - Sábado 2 de enero del 2021: calma después de un día complicado

Aspectos buenos van y vienen, por ello es que tendrías la posibilidad de elevar tu energía, con todo aquello que te has propuesto. Posiblemente tu energía estaría conectada con el tránsito de Leo a Virgo. Por ello es que retomarías con consciencia, tus opciones de éxito, obteniéndolo antes de lo que hayas imaginado.

Pronóstico del día: podrías sentir que te arrastran hacia una energía negativa, pero no por eso tendrías que caer. Es mejor decir que no estarías dispuesto a sentir que todo se ve negativo, por ello es que tu manera de ser, es mejor de lo que has pensado. Con el trígono entre Marte y Venus, sentirías que estás haciendo lo adecuado.