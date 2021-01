Piscis - Sábado 16 de enero del 2021: tendrías más seguridad que ayer, de ser una persona exitosa

Cerca de ti estaría una persona que te confesaría lo mucho que lamenta no haber podido estar antes contigo. Pero a pesar de ello verías sinceridad en él para que una segunda oportunidad te deje con la persona correcta. Sabrías que ha sido un camino largo para confiar de nuevo.

AMOR Por el momento has registrado mucha más alegría que antes, por ello es que no te detengas ante nada y haz lo que sea posible por darte cuenta que cuando una señal llegue a ti, hagas lo propio. Por ello la Luna creciente te daría lo pertinente para que vieras como todo se pone a tu favor.

SALUD Tu salud está sobre todas las cosas y por ello no dudes un segundo que tienes mucho por cuidarte. En ningún momento tendrías que sentir que estás de cabeza. Deja que todo se muestre mejor para que hagas lo fundamental y no solo des pasos sin sentido a una mejor rutina.

DINERO Y FORTUNA Hay una etapa preocupante ante la crisis emergente, pero no por ello estarías desamparado. Una nueva ola de oportunidades vendría con el número cuatro para que tuvieras un incremento de ideas que te hicieran ver que vas viento en popa.

TRABAJO

Una energía renovada sería la que sostendrías estando de cerca con quienes no has podido conciliar del todo. Elige ser una persona mucho más clara con lo que quieres y así no pelearías de ninguna manera con quien tienes que trabajar. Piscis se pone de tu lado para que puedas hacer lo correspondiente.