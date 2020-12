Piscis - Sábado 12 de diciembre del 2020: te retirarías de toda persona que se victimice

Generalmente tratarías de ser una persona amable, llena de buena voluntad para que las cosas se vean en mejor prosperidad sobre todo en el ámbito de empatía. Ahora que sabes que en definitiva, hay una serie de personas que por más que intentes, no se dejarían ayudar, desistirías por un momento para ocuparte de ti. La luna menguante sería tu guía en dicho aspecto.

A veces pareciera que vas contra corriente, pero la realidad es que tienes mejor sentido de orientación como pocas veces habría sucedido. No te enfoques en lo que otros dicen de manera negativa sobre los pasos que has dado, es un buen momento para que la regencia del tránsito de Escorpión a Sagitario, te llene de nuevas perspectivas.

Pronóstico del día: existiría dentro de ti un espíritu ganador, deja que las cosas se vean de la mejor manera y modo y no insistas en hacer lo que no te corresponde. Pareciera ser que la divinidad te favorece, creas o no en los protectores, hay alguien que guía tus pasos. De eso hablaría la energía del sextil entre la Luna y Júpiter.