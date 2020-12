Piscis - Martes 15 de diciembre del 2020: el equilibrio y la inspiración vendrían en la misma sintonía hoy

Piscis, posiblemente hayas pasado unos días llenos de magia y misterio, desde el mejor aspecto posible, quiere decir que no tendrías empacho en quitarte malas vibraciones de tus pasos continuos. Hoy por hoy, tendrías la seguridad de que has hecho hasta donde has podido para no claudicar ante nadie. Para ello la conjunción entre el Sol y Mercurio sería el ejemplo de energía para que puedas avanzar a paso firme.