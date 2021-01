Piscis - Lunes 25 de enero del 2021: sentirías que hay algo extraordinario que no tarda en llegar a ti

Estarías de acuerdo con un par de personas que a pesar de no conocerlas tan bien, se conectan con tu ideología y eso podría motivarte a seguir sintiendo que haces las cosas correctamente. Por ello es que no olvides que el tránsito de Géminis a Tauro, aleja cualquier aspereza en tu entorno.

Por ahora sería necesario que vieras hacia adelante y no reniegues de lo que consideres importante para ti. Es la Luna creciente la que sería suficiente para sentir el amor.

SALUD Un buen jugo de cítricos por la mañana, junto con un plato de piña, papaya o sandía. Sería el alimento correcto para comenzar tu día. No descartes las colaciones, que mejorarían tu digestión y te harían mantenerte en línea y sano.

TRABAJO

Sin malinterpretar las cosas, haces que tu vida se llene de mejoría, simplemente tendrías que echar mano de la Luna creciente, haciendo lo correspondiente para que tu trabajo no se encuentre en decadencia. Por ahora sería lo ideal y así te verías menos comprometido con lo que no has podido realizar.