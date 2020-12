Piscis - Martes 9 de diciembre del 2020: a pesar de sentir que las cosas irían contracorriente, sale todo de la mejor manera

Piscis, evitarías oponerte ante las peores cosas que hayan sucedido en estos últimos días, saborea las posibilidades infinitas que rodean tu camino. Si algo te es importante, no dudes en hacer suceder las cosas con tu pensamiento. Es un buen momento para que la Luna evite las tormentas en tu andar.

Alégrate por las buenas noticias no siempre tienes que ser consecuente con quienes se muestran hostiles, por eso es que debes tener felicidad al momento de ubicar que no valdría la pena discutir. Ahora entenderías que el tránsito de los signos de Virgo a Libra, te haría sentir en mejoría para entrar en equilibrio.

AMOR Quitarías la palabra tristeza de ti, es momento de dejar de insistir en lo que no fue. Nada de ello fue tu culpa, aprende a sentir que algunas cosas no siempre son ideales, por ello dejarías que tu pasado se quede donde es debido, todo estaría mucho mejor gracias a tu fortaleza y a la Luna menguante.

SALUD

No importa lo que estés pasando, no tendrías porqué pasarlo solo, siempre habría alguien que te estime y a quien le importes, ahora es momento de vivir en plenitud, no importa lo que decidas es mejor vivir en plenitud que preocupado.