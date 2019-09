Piscis en septiembre de 2019: el amor llama y lo escuchas

Amor No hay nada imposible cuando existe una voluntad y determinación para lograrlo. Si te empeñas en ser feliz nada ni nadie podrá impedírtelo, pero debes hacer acopio de toda tu energía y mirar el futuro con optimismo y esperanzas, Piscis.

Salud Los problemas de salud se enfrentan y no se dilatan porque entonces se amontonan en el subconsciente y no te dejan dormir. Si tienes que operarte, extraerte una muela o ir a un médico acaba de decidirte y hazlo cuanto antes.

Trabajo Si has tenido problemas con tus compañeros de trabajo medita este mes lo que has hecho y cómo puedes resolver los malentendidos pasados. Lograrás más con una buena comunicación, y la palabra clave de este ciclo es la cooperación. Las dificultades se superarán.

Dinero y fortuna

Si algo no está ahora funcionando en tu vida económica, elimínalo ya, y no te lamentes más. Aunque pierdas algo en la transacción, es preferible a insistir en negocios que no rinden. Felizmente solucionarás una cuestión delicada que tiene que ver con leyes y dinero.