Piscis en el mes de febrero de 2020: un mes de cumpleaños donde el amor será el principal regalo

Este mes de cumpleaños debes ser muy receptivo y agudizar tu intuición pues aunque cuentas con la excelente energía directa de tu regente Neptuno y el tránsito de Mercurio por tu signo, lo cual allana el camino del entendimiento, no olvides que después que comience tu ciclo de cumpleaños este planeta entrará retrógrado, y en tu signo.

Esto no quiere decir nada negativo ni mucho menos, ya que la combinación directa de los demás planetas compensa la balanza. Lo que te está es alertando para que no tomes decisiones apresuradas apoyándote en emociones momentáneas, es todo.



Amor

Si te prometen algo que te sorprenda, especialmente en cuestiones del amor, esto puede ser un espejismo, un hecho poco pensado basado en la atracción sexual y nada serio. No obstante, no te cierres las puertas. Este es un mes inusitado en el que escuchas muchas cosas diversas, algunas contradictorias respecto a tu pareja o alguien que te interesa. No tomes nada sorpresivo como definitivo en el amor sino más bien analiza y luego decide mientras vives a plenitud tu ciclo de cumpleaños.