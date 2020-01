Piscis en el mes de enero 2020: un mes donde el amor ocupará el centro de tu vida.

Una sorpresa agradable alegrará tu vida dentro de pocos días pues el asunto sentimental con esa persona tan querida por ti que has estado esperando resolver desde hace algún tiempo atrás ha empezado a girar a tu favor.

Amor

No dejes escapar el amor por falta de comunicación. Si estás distanciado de una persona amada no dilates más el diálogo. No permitas que la inercia la aparte de tu lado. Es el mes de la conversación sincera para terminar tus dudas. ¡Anímate!