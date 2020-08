Piscis - Domingo 9 de agosto: organización, encuentras la clave para administrarte

Los movimientos a veces pasan como bólidos que parece que te quitan el control de lo que tenías organizado, no te preocupes pues es una nueva oportunidad de crecimiento y pronto lograrás organizarte con cambios.

Pronóstico del día : el presente año en sí, para ti como signo de agua, ha causado una revolución respecto a emociones, sensaciones y acciones en tu vida, por ello mejor que nunca te conectas con la vibra de la luna, que en combinación con la carta, hacen doble fuerza para inyectarte fortaleza y hacer que la transición de aries a tauro, te mueva, pero no te tire.

AMOR Últimamente no encuentras espacio para sentirte bien en pareja, probablemente porque el crecimiento que estás recibiendo debido a los movimientos lunares y los planetas, te sugiere que acomodes tu vida antes de intentar caminar con alguien.

Por ello si te encuentras soltero , te sientes en libertad y plenitud, no porque el deseo de la pareja se aleje de ti, sino porque tu enfoque se encuentra en el crecimiento personal.

SALUD Tu peso se está recuperando, has encontrado la manera de equilibrarlo a pesar de que te cuesta trabajo no comer como tú quisieras.

Probablemente cambiarás algo en tu dieta pero no precisamente para sentirte estancado, sino por el contrario, el alto consumo pescados, pollo y carne blanca, hace que se depure tu hígado y quite grasas innecesarias para tu cuerpo.

No te asombres por ello pues lo pediste en voz alta y con fuerza, ten la seguridad que con esa misma energía llegarán las personas correctas a tu vida para hacer los movimientos adecuados que afiancen tu dinero en buenas manos.

TRABAJO No cabe duda, te encuentras en uno de los mejores momentos laborales, probablemente recibas propuestas externas que te ofrezcan crecer más aún, pero no es el momento de detener algo que en corto tiempo te dio estabilidad.

Por el contrario, sé agradecido y después decidirás ya que el crecimiento es inminente pero para ti el agradecimiento es fundamental, por ende no tendrás dudas de seguir con lealtad a quienes te han abierto las puertas, a pesar de que algunos tendrán que quitarse de tu camino ya que no se encuentran en el mismo peldaño que tú y han decidido estancarse.