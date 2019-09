Piscis – Domingo 8 de septiembre de 2019: súbitamente te das cuenta de todo

Tienes frente a ti un día de soluciones en tu familia y asuntos domésticos pues el buen efluvio lunar en el elemento tierra, muy afín al tuyo, te inspira y coloca en una posición privilegiada a la hora de tomar decisiones. Cautivas y conquistas con poco esfuerzo y no necesitas hacer nada extraordinario para atraer la felicidad.

Cuanto más difícil parezca la situación más rápido surgirán las soluciones y aunque ahora te encuentres en medio de un problema que te parezca demasiado serio podrás resolverlo felizmente. No tiene sentido complicarte la cabeza con gentes conflictivas que tratan de desalentarte, tú podrás lograr lo que buscas si te mantienes centrado en tus metas.



Amor

Abre tu corazón a esa persona real que está tratando de conquistar tu amor y no sigas dando pasos en falso buscando relaciones que no existen porque son entidades falsas creadas subrepticiamente en medios sociales. Si tu relación actual funciona y te sientes bien al lado de alguien muy querido y entrañable para ti no eches a perder tu vida amorosa con algo equívoco.