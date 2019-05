Piscis – Domingo 5 de mayo 2019: recibirás una noticia muy alentadora en el amor

Este domingo te envuelve un sentimiento de tranquilidad que te permitirá disfrutar plenamente tu vida amorosa, si no exageras ni tratas de llamar la atención con actitudes forzadas. Es tu momento de uniones con otra persona, empezar una relación en común y pensar en un matrimonio próximo.

Amor Aunque te sientas en control de tu vida sexual, debes ser mesurado. Si te muestras demasiado pretencioso haciendo alardes con tu pareja podrías alejarla de ti. No exageres tus conquistas pasadas. Hoy estás en un tono de exageración y todo lo que haces tiende a estar aumentado.

Trabajo

Empiezas a ver con más claridad la mejor manera de invertir tu tiempo y tus recursos para no estar haciendo cosas que no te producen los resultados esperados. No te dejes envolver por compañeros de trabajo mal intencionados que solamente llegan a tu lado para desalentarte. Haz lo tuyo.