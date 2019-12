Piscis – Domingo 29 de diciembre de 2019: te envuelve un tono impaciente

Frase del día: quien no respeta el tiempo ajeno abusa de la confianza de sus amigos.



Predicción de pareja para hoy domingo

La mejor relación de hoy: este domingo las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como Cáncer o Piscis.

La relación más tensa: tiende a ser con Leo.

Tu compatibilidad actual: muy buena con signos de tu elemento agua y de tierra, regular con Leo y Sagitario, complicada con Aries.

Si estás soltero o soltera: no te dejes llevar por una emoción pasajera cayendo en una trampa sentimental que luego te cause problemas, escucha tu corazón que no te engañará.