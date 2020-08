Piscis - Domingo 23 de agosto de 2020: habrá una renovación absoluta

Pronóstico del día : sin lugar a dudas algo te está favoreciendo con la carta, el crecimiento de la luna, pero sobre todo con el tránsito de los signos. Aprovéchalo porque estas oportunidades se pintan calvas y no siempre se encuentran disponibles para todos en realidad.

AMOR Estarás mucho más cerca que nunca de tu pareja o de la persona que pretende estar contigo sobre todo porque han descubierto que tienen ciertas situaciones que los hacen unirse para motivarse, pero al mismo tiempo, debes tener cuidado que no sean sus problemas los que los unan, ya que una vez que se disipen podría venir de regreso una energía no tan compatible.

SALUD Sonreirás como pocos días lo habías hecho anteriormente, sobre todo porque te habías centrado en una serie de vicisitudes que no te habían permitido hacerte sentir en plenitud.

Eso ayudará diametralmente a tu energía para que no te sientas devastado, en sí eres emocional y las consecuencias físicas para ti son variables.

DINERO

A pesar de que todavía no ves los frutos concretos del dinero que estás obteniendo, hoy en día les aseguro con mucha calma que literalmente mañana recibe buenas noticias, podría ser por parte de una persona que quiera ofrecerte un contrato, proyecto o acción que te haga sentir con ganas de renovar tu dinero en varis aspectos, no olvides que debes ser precavido para no caer en energías negativas.