Piscis – Domingo 21 de abril de 2019: una situación inesperada en tu vida amorosa

Concéntrate bien en tus tareas laborales pues pueden surgir algunas interrupciones y causarte demoras. Evita conversaciones en tu empleo hasta no haber terminado tus actividades mañana lunes y la última semana del mes de abril.

Si en este momento estás saliendo con una pareja nueva y descubres que te está engañando debes cortar la relación antes de involucrarte más emocionalmente dentro de la misma. Más tarde sería peor. No seas desconfiado, pero tampoco te dejes manipular sentimentalmente.

Amor Te asombrarás de lo que está sucediendo en tu paisaje amoroso, Piscis. Si un amor te dejó, aparece otro, si tienes una relación incipiente se fortalece. Ahora tu vida amorosa adquiere un dinamismo diferente, lleno de grandes posibilidades. Lo mejor es que quien no te conviene se aleja definitivamente de ti, y eso es un logro.

Salud Tú eres muy receptivo, pisciano. No pases por alto ni desestimes las señales que te envía tu organismo y si empiezas a sentir ciertos dolores, malestares o síntomas no acostumbrados consulta tu médico, sal de dudas y toma las medidas adecuadas a tiempo.

Trabajo

Hay cambios en el ambiente laboral, pero mientras no sean efectivos no te adelantes a los acontecimientos y sobre todo evita los comentarios tendenciosos con compañeros chismosos que podrían enredarte en alguna murmuración poco conveniente poniendo en tus labios palabras que no dijiste.