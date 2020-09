Piscis - Domingo 20 de septiembre del 2020: no te sientas avergonzado por las mentiras de otros

Muchas veces intentas dejar que todo lo que digan sobre ti, pase de lado a pesar de que te afecta. Eres el último signo sabio, inteligente y con ganas de no generar conflictos que son pérdidas de tiempo. Pero cuando logran convencerte de que lo que te hicieron es terrible, sacas fuerzas de todos lados para defenderte como debe ser.

Pronóstico del día : te sentirás muy bendecido, pues la energía de la luna y la carta, permanecen a tu favor. Por eso te sientes con toda la seguridad de hacer cosas por otros, sin necesidad de recibir nada. Es un buen acto de amor, pero los abusivos se encuentran a la orden del día. Solo no te desenfoques.



AMOR

Has entrado en dudas constantes sobre algunas personas que se encuentran tratando de hacerte su amigo. Presientes que hay una ganancia extra, que no es la verdadera amistad, como para seguir invitándolos a cosas privadas. Ya que aprendes la lección te sientes libre para no cometer errores como este, nuevamente.