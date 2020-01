Piscis – Domingo 19 de enero de 2020: recuperarás lo que pensaste no ibas a volver a tener

De lo contrario podrías estar exagerando y causando problemas en tu vida amorosa al estarte guiando por lo que sospechas, y no considerar la realidad de forma objetiva.

No dramatices tus dificultades pues tiendes a verlo todo con una perspectiva algo desproporcionada y lo que piensas se trata de una infidelidad realmente no lo es, pon las cosas en su justo medio, no de dejes manipular sentimentalmente