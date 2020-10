Piscis - Domingo 18 de octubre del 2020: no pretendas ser otro por quedar bien con alguien

Lo primero en la agenda es hacer que todo lo que pretendas se convierta en beneficios y no lo contrario. No hagas cosas buenas que parezcan malas, de pronto te podrías meter en asuntos que no te correspondan y posiblemente quedarías mal. Eso es lo que posiblemente Mercurio ejerza en una acción como la anterior, pero no por ello tiene que ser un hecho.