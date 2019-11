Piscis – Domingo 17 de noviembre de 2019: ¡Al fin, llega ese momento esperado!

Toma la iniciativa y triunfarás. Una demora involuntaria podría obligarte a permanecer más tiempo en tu centro de trabajo. Prepárate mentalmente y no te sentirás frustrado ni molesto cuando esto suceda. Si te concentras en lo que es relevante notarás que las cosas no son tan graves como te parecieron al principio.

Salud

¡Muévete pisciano! No se baja de peso leyendo libros de dietas, ni se fortalece el cuerpo viendo a otros hacer ejercicios, tienes que tomar parte activa en todo. Estás algo disperso y eso no te conviene, si descuidas tu alimentación y no modificas tu estilo de vida tus esfuerzos no darán resultados.