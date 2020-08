Piscis - Domingo 16 de agosto de 2020: presiones, saldrán más rápido de lo que llegaron

Harás un sacrificio por lograr un éxito inesperado, sientes presión por parte de todos y quisieras explotar ante algunos, recuerda que, si estás sobre un buen camino, si quieres crecer, tendrás que adaptarte para que la vida sea una oportunidad y no un yugo.

Pronóstico del día : es un día complicado, sientes que el mundo está en tu contra, precisamente el agua agitada del signo regente, no compatibiliza contigo, intenta no quejarte y ser más inteligente de lo que otros son contigo, época difícil, pero nadie diría que ir por el camino correcto sería fácil.

AMOR Seguirás tu instinto mucho mejor que otros días, pareciera que todo se esta poniendo de tu lado, personas que van y vienen reconocen tus esfuerzos pero no todos, a mayor luz, mayor oscuridad por tanto intenta ser lo suficientemente apacible para respirar y no quedarte con los malos pensamientos.

DINERO No importa lo que suceda en tu entorno, lograrás el objetivo del éxito financiero sin lugar a dudas, sobre todo al darte cuenta que todo esfuerzo que estás realizando tendrá una recompensa más alta que la esperada, después de esto, sabrás que valió la pena cada minuto de lo que hiciste.

TRABAJO Fundamentalmente el trabajo se encuentra para ti de una manera próspera, intenta ser bueno con todos sin hipocresía, te llenará de satisfacción lo que haces y así atraerás el crecimiento laboral sin lugar a dudas, no tomes todo personal, las personas solo son contigo como piensan que es lo mejor para ellos.