Piscis – Domingo 12 de julio de 2020: Mercurio directo, pronto recuperarás terreno perdido

No te impacientes, tú sabes esperar y esto es lo mejor que puedes hacer si aún no tienes en tus manos lo que deseas. Felizmente, la influencia de Urano directo, y la combinación planetaria con Venus existente en estos momentos en que Mercurio está entrando directo, son muy alentadoras.

Sentimentalmente, no dejes escapar este día sin reafirmar tu amor y decirle a la persona amada lo mucho que te interesa y los sueños y aspiraciones que tienes para vivirlos juntos.

Salud

Este domingo es para recuperarte totalmente y no para estar agobiándote con lo que no puedes resolver ni estar realizando trabajos en tu casa. No te expongas inútilmente a la intemperie, evita los actos temerarios, cuídate.