Piscis – Domingo 10 de noviembre de 2019: mantén tu chispa intuitiva, habrá sorpresas

Sin embargo, si estás solo, y buscas compañía, no es el momento de lanzarte a nuevas aventuras sino más bien de compartir tu tiempo con amigos, compañeros o tal vez con un buen libro o una película interesante y divertida. Vive hoy, pon a funcionar tu empatía pisciana.

No hagas algo fuera de lo común sino más bien aprovecha el domingo para reunirte con los tuyos, disfrutar el valor de la amistad y la camaradería sana.

Amor La influencia que recibes de una cuadratura con Venus te vuelve inquieto y ansioso. Controla y canaliza esos impulsos para no complicarte innecesariamente la vida con lamentos o quejas de situaciones que no puedes cambiar. Respira hondo y sigue hacia adelante ¡el amor llama!

Trabajo Puedes escuchar algunas noticias desalentadoras de tu empleo, pero antes de desanimarte averigua de donde proceden. Quizás sean solo rumores echados a rodar por trabajadores insatisfechos o personas despechadas, carentes de fundamento. No las escuches y sé objetivo.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este domingo: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la intuición afinada que posees en vísperas del tránsito de Mercurio frente al disco solar.

Tendencia peligrosa de hoy domingo en tu signo Piscis: la tristeza, lamentarse por algo que no has podido resolver, quejarte constantemente.

¿Qué debo evitar?: dejarte influir por personas desalentadoras que matan tu entusiasmo.

Frase del día: lo muy lejano solamente lo es si no viajamos hacia allá.