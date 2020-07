Piscis – 11 de julio de 2020: un ciclo de la Luna con eventos inusitados

Los días restantes dentro de este segundo semestre del año serán sorprendentes porque te inspirarán a la realización de proyectos que has estado elaborando desde hace días, pero que te sentías frenado y no los habías echado a andar.



Amor

Este día se combinan factores que podrían causarte cierto estado de inquietud, pisciano. Te sientes movido por deseos que no puedes explicar, pero si haces caso a tus intuiciones y presentimientos y sigues tus corazonadas podrás encontrar el amor en el lugar menos esperado. Esa persona que está a tu lado te adora, no te inquietes suponiendo infidelidades que no existen.