Piscis - Domingo 13 de diciembre del 2020: cambias tu energía

A pesar de que hayas sido próspero durante el presente mes, no siempre tienes la consigna de que todo brillará como moneda de oro.

Es un buen momento para decidir, si tienes algo que decir, que sea fuerte y alto. Hay altas probabilidades de que cambie tu vida, por una buena decisión que has tomado con base en la energía de la Luna menguante.

Evitarías escuchar a todos para concentrarte en lo que te compete. Con ello serías una persona mucho más consecuente de lo que piensas para con quienes no tienen empatía hacia ti. Por ello Sagitario sería una de las energías más prósperas para sentir que en ti, no ha quedado una buena actitud.

AMOR

Dejaría de darte miedo el hecho de que el amor no es para ti, por el contrario, hoy podría ser uno de los días más fabulosos del mes, podrías percibir que el amor está frente a ti de la forma más pura y que no habría como no dejaras que entrara a tu vida. Con buena energía, tienes a disposición la luna que te tiene preparada una grata sorpresa.