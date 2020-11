Piscis - Miércoles 25 de noviembre del 2020: no tengas miedo a los retos

Ten el gusto por la vida, como antes no lo habrías sentido, hay muchas cosas que has dejado detrás, con tal de no juzgar o hacer un pleito donde no debes. Ahora que Aries se pone de tu lado. Estarías haciendo todo lo posible por dejar que la vida te sorprenda y te sientas con seguridad de dar pasos grandes y exitosos.