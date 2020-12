Piscis - Miércoles 2 de diciembre del 2020: con seguridad, serías bendecido de la mejor manera

Podrías aplazar algunas cosas, pero no sería de forma dramática. Has puesto límites suficientes que te hayan dado la satisfacción y mejoría. Por ello, dejarías que el mundo se ponga de tu lado, alejando a cualquier mala energía que te haga claudicar súbitamente.

Pronóstico del día: no quemes tu energía en personas que no valen la pena, recién tienes la satisfacción de que todo valdría para ti, si tan solo resguardaras por un momento lo que te corresponde y no te entrometieras en lo que no.